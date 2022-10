Novo serviço de streaming Acorn TV chega a Portugal quinta-feira com séries premiadas

Chama-se Acorn TV, é o serviço de streaming da AMC Networks, e chega a Portugal esta quinta-feira (disponível na NOS e na MEO) com a promessa de trazer no seu catálogo — em constante crescimento semanal — o melhor da televisão britânica e de outros países de língua inglesa como a Austrália, Nova Zelândia, Irlanda e Canadá.

Ao contrário de concorrentes com maior peso no mercado, como a Netflix ou a HBO, não pretende ter séries para todos. Aposta na especialização e conta com séries de drama, mistério e comédia britânica selecionadas, muitas delas premiadas antes de chegarem à Acorn TV. Entre os fornecedores de conteúdos estão a BBC, ITV, Channel 4, ABC Australia e RTE, sem que isso faça com que a oferta apenas se construa através do licenciamento de programas produzidos por outros. Há também produção e há planos para que esta cresça nos próximos tempos.

Entre os títulos disponíveis já esta semana estão o drama britânico de sucesso “Doc Martin”, a produção irlandesa “Striking Out”, “Jack Taylor” — protagonizada por Iain Glen de “A Guerra dos Tronos” e “Downton Abbey” e baseada nos best-sellers de Ken Bruenno —, “Agatha Christie’s Partners in Crime”, “The Level”, (que conta com nomes como o de Robert James-Collier de “Downton Abbey” no elenco) e “Collision”, com Douglas Henshall de “Shetland” como protagonista.





“Detectorists”, série vencedora de um BAFTA com argumento e realização do protagonista Mackenzie Crook (“The Office – A Empresa”), ao lado de nomes como Toby Jones (“The Hunger Games: Os Jogos da Fome”), Rachael Stirling (“Código do Crime”) e Diana Rigg (“A Guerra dos Tronos”) é a série ideal para os fãs de comédia britânica, onde pode ser encontrado também “Finding Joy”. Esta série é protagonizada pela comediante irlandesa Amy Huberman (“Striking Out”, “The Clinic”) e pela aclamada comediante Aisling Bea. Para novembro está já agendada a estreia de “Kingdom”, protagonizada por Stephen Fry, lenda da comédia britânica.

O drama policial da BBC “George Gently”, protagonizado pelo premiado ator Martin Shaw (“Juiz John Deed”, “Os Profissionais”), “Foyle’s War”, galardoada série britânica passada na Segunda Guerra Mundial, e a saga “Indian Summers” — sobre os últimos anos dramáticos do Império Britânico na Índia — são os principais títulos de mistério.