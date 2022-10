A estreia auspiciosa da temporada da Metropolitana contrasta com o descalabro do São Carlos

Enquanto os teatros de ópera e salas de concerto de países como o Reino Unido e os EUA continuam paralisados — o Met acaba de anunciar o cancelamento do resto da temporada que nem começou, só reabrindo a 27 de setembro de 2021 com a estreia mundial de “Fire Shut Up in My Bones”, do compositor afro-americano Terence Blanchard —, em Portugal as casas da música fazem prova de vida, algumas com programas ad hoc. Desta vez cabe-me assinalar um concerto no São Carlos com a ‘prata da casa’ e a abertura da temporada da Orquestra Metropolitana de Lisboa no CCB. Enquanto o nosso único teatro de ópera continua na corrida para a insignificância num salve-se quem puder de desorientação e incompetência, o Centro Cultural de Belém demonstrou boa capacidade de organização, aproveitando a boleia da Orquestra Metropolitana de Lisboa em excelente forma. Qualquer semelhança entre os dois espetáculos é mera coincidência, a começar pelas medidas de segurança em tempos de pandemia. No São Carlos topei uma fulana que assim que se sentou num camarote de 1ª ordem, quase à boca de cena, tirou a máscara; no CCB teria sido repreendida.

Ainda me lembro dos tempos em que nenhuma orquestra portuguesa se atrevia a tocar a música de Gustav Mahler (1860-1911)! A escolha da Metropolitana foi acertada: não só a “4ª Sinfonia” (1901), com cerca de 55 minutos, é a mais curta das sinfonias do compositor, como é também a que requer uma formação orquestral menos grandiosa. A Metropolitana usou sessenta e tal músicos sob a regência de Pedro Amaral, seu diretor artístico e maestro titular, que dirigiu de cor. Creio que Amaral tem prejudicado a carreira de compositor com o tempo que dedica à direção de orquestra; mas agradeço o sacrifício em face do excelente rendimento que conseguiu obter da Metropolitana. Tem boa técnica gestual, aprendeu com bons mestres — entre os quais Péter Eötvös — e é óbvio que gosta do que faz, porque o faz bem. Aliás, abriu o programa com uma peça de Eötvös, “Diálogo com Mozart: Da Capo para orquestra” (2016), boa parceira para a sinfonia de Mahler. De ambas se pode dizer que “No meu começo, está o meu fim”, como escreveu T. S. Eliot (‘East Coker’, 1940).