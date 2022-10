“Quartos”, onde cada espectador constrói a sua ficção dramática. Atreve-se a entrar?

É um ensaio de “Quarto de Uma Rapariga”, um dos dois “Quartos” que integram o espetáculo dos Artistas Unidos. Um “quarto de uma menina de seis anos”, segundo as indicações. Uma cama, armário, estantes, bonecos, tapete, tudo com ar um bocadinho velho, não se sabe se alguém saiu e o quarto ficou um pouco por arrumar, ou se já passou algum tempo desde que alguém ali esteve, ali dormiu, habitou. Como mais tarde vamos ouvir, é como se tudo estivesse envolvido por “uma névoa cor de rosa”. As luzes estão acesas, podemos mexer no que quisermos. Ouve-se uma voz, de rapariga, não exatamente uma menina de seis anos, já deve ter passado algum tempo, o tempo que vai de menina a rapariga, mas não exatamente de menina a mulher, ou a mulher madura; “À hora de me deitar — quando tinha seis anos — costumava pedir ao meu pai para tornar a contar-me histórias da infância dele.” A voz da rapariga é uma voz que fala de memórias, e que fala de um percurso, um movimento; quando ainda estava em casa, mas também quando saiu de casa, quando deixou a porta aberta, quando entrou na escuridão; quando começou a andar, pelas ruas, pelos caminhos, quando passou pela praia, quando atravessou campos; quando passou por janelas e vislumbrou as vidas das pessoas lá dentro; quando entoou uma melodia para se recordar da sua própria voz. As imagens e os tempos cruzam-se, as cronologias são complexas. “A caminhada vira-se sobre si mesma”, diz a rapariga a certa altura; mas vai sempre dar àquele quarto, onde estamos, espectadores, e que na voz da rapariga é tão fixo, tão presente, tão necessário quanto impreciso nos seus contornos, na sua real descrição; porque pertence ao mundo real, instável e evanescente da memória e do desejo, da fotografia e, também, da imagem de si própria que a rapariga procura.

“Quarto 303”, a outra peça do díptico, é um quarto de hotel barato, caótico, e nele haverá uma voz de homem. O objetivo continua a ser o de descrever a vida, falar de memórias, naquilo que elas têm de vital e de incerto, embora por vezes as imagens sejam nítidas — como as fotografias, umas vezes nítidas, a preto e branco, outras vezes pouco claras. Foi o primeiro dos “Quartos” que Enda Walsh escreveu, textos para instalações onde a presença das personagens existe só a partir da voz, onde as ficções são propostas por segmentos, por margens, por imagens, por pontas, que cabe ao espectador organizar, como puder. Porque tudo é rápido, cada “Quarto” é um episódio que dura um pouco menos de 15 minutos, e é impossível fazermos sentido de tudo. São ficções que parece quererem entrar na cabeça das personagens, de onde elas também decorrem. Todos profundamente diferentes, cada “Quarto” é um universo de uma total interioridade a que acedemos pela exterioridade, dos lugares e dos objetos, pelos traços de quem já lá não está, e pela voz, única presença da atriz ou do ator. O trabalho de escrita de Enda Walsh, preciso, fluente e supremamente elegante, é decisivo e exemplar. Até agora foram representados cinco “Quartos”, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos da América. Os seis já existentes são editados pela primeira vez, no seu conjunto, em Portugal — pelos Artistas Unidos, que publicam assim o seu quinto volume de teatro deste autor irlandês, nascido em 1967. Jorge Silva Melo, o encenador, gostaria de poder representar os seis “Quartos”, ou mesmo mais, se entretanto Enda Walsh acrescentar a série, daqui a um ou dois anos. Ver os dois “Quartos” demora cerca de meia hora, e os Artistas Unidos fazem várias sessões por dia, de hora em hora — com máscara e luvas para os espectadores, em número restrito por sessão, covid oblige. A voz da rapariga é de Vânia Rodrigues, a do homem é de Américo Silva. A cenografia é de Rita Lopes Alves, as luzes são de Pedro Domingos e o som é de André Pires.