O fantasma a agarrar-se à vida em “O Ano da Morte de Ricardo Reis”

Os livros de José Saramago só deram origem a uma escassa quantidade de adaptações cinematográficas, nada que se compare ao volume e à importância da obra, que com isso foi ganhando a reputação de ‘inadaptável’. Isto é um cliché, se até filmes se fizeram a partir de James Joyce, então não há romance que não se adapte, Saramago não é diferente. João Botelho sabe-o e, no seu novo filme, arriscou transpor para o ecrã “O Ano da Morte de Ricardo Reis”. É outro texto essencial da literatura portuguesa, alvo de estudo do ensino secundário, que o cineasta traz para o ecrã, “tentando alertar e educar as novas gerações e avivar a memória e o orgulho das mais velhas”, escreveu ele numa nota de intenções.

Há 40 anos, foi a partir da correspondência entre Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro que Botelho fez “Conversa Acabada”. E na fase de trabalho mais recente, além de volver a Pessoa mais do que uma vez, trouxe Garrett, Agustina, Eça e Fernão Mendes Pinto. Claro que de pouco valeria o esforço se “O Ano da Morte de Ricardo Reis” não fosse o filme autónomo e independente que é, fiel à fonte literária mas ainda mais à linha de ação de um cineasta que sempre se indignou com as injustiças do presente. E porquê este livro, agora? Que presente espelha ele senão o presente de 2020 de Trump, Bolsonaro, Erdogan e Putin? — sugere Botelho. Não pertence o cinema ao momento em que ele se faz?