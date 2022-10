De Fernando Pessoa a Agostinho da Silva, a mítica ideia de um império

Ao longos dos séculos, foram muitos os portugueses que se destacaram pelas suas qualidades, feitos e obras, ganhando jus a uma certa imortalidade relativa, a preservada pela memória terrena. Mas quanto à imortalidade celestial, as crenças religiosas ou as vivências espirituais ainda não puderam ser comprovadas cientificamente. Tais seres impulsionaram os seus próximos, ou mesmo grandes extratos populacionais, influenciando épocas nacionais e mundiais, notabilizando-se frequentemente em famílias e grupos. Os seus feitos foram preservados por contadores e historiadores que também invocavam seres ancestrais, manes da pátria ou arquétipos, que continuavam e cumpriam, sentindo-se mesmo sob uma proteção divina providencial.

Podemos discernir assim uma memória coletiva não só de lembrança e até de retificação do passado, mas também de atualização no presente já que tais seres, ideias, mitos e bênçãos divinas como que se avatarizavam neles, os ungiam, galvanizando realizações sublimes e abrindo janelas, visões e esperanças de futuros vitoriosos ou promissores. A visão de Jesus Cristo por Afonso Henriques na véspera da batalha de Ourique, após a visita de um eremita, embora gerada já no séc. XV (a primeira referência chega em 1416, mais de 200 anos depois), é um dos tais mitos fundacionais, no caso da proteção divina e da continuidade do reino, que muita impressão de imagens e tinta polémica fez correr.