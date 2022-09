Os mal-nascidos. Toda a história do "aperfeiçoamento da raça" no Estado Novo

Eugenia, na sua tradução literal, significa boa geração. Só faz sentido num conceito de falência, de degenerescência de uma “raça” que tem por princípio a sua superioridade e, nessa premissa, o princípio estrutural do racismo. Então como agora.

Em 1900, a prestigiada Larousse publicou uma edição dedicada a Portugal. Não foi meiga para o homem português que, em traços gerais, apresentava como rude, de baixa estatura e com assinalável fealdade para os padrões do século que se avizinhava. Estremeceram as fundações do orgulho nacional. Não é que Portugal depositasse nos seus cidadãos aspirações a paradigma de beleza internacional. As preocupações com a imagem externa do país eram outras, tinham mais a ver com a manutenção do império colonial, a construção secular da sua grandeza civilizadora. Uma afronta que se tornava inconveniente e até intolerável quanto mais disseminava internacionalmente a narrativa, que já não era nova, de que a raça portuguesa denotava, por via de séculos de colonização, enxertos étnicos de má estirpe. “A ideia segundo a qual a raça portuguesa acusava uma acentuada marca física e mental de sangue negro”, como refere a historiadora Ana Leonor Pereira, num extenso trabalho sobre a eugenia em Portugal, publicado na revista “História das Ideias”, da Universidade de Coimbra. A palavra que se queria evitar, como o diabo da cruz: “mestiçagem”.

