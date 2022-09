LandArt Cascais. Aqui na terra

Quando, nos anos 60, os artistas começaram a intervir diretamente na paisagem, a escolha prendia-se, evidentemente, com a plenitude do espaço mas o que se procurava era também uma reconexão com a natureza e o convívio com um tempo geológico (de que fala James Turrell) era em si uma premissa ecológica. Se olharmos para as intervenções agora feitas na Quinta do Pisão, percebemos que o elo com essa tradição significa um acerto com o nosso tempo, no qual a questão ecológica se põe com absoluta acuidade o que torna esta edição do LandArt Cascais uma das mais interessantes.

Os cinco artistas participantes convergem numa ideia de entrosamento no ambiente preexistente que quer repensar noções como escultura, sítio e não-sítio, o que também funcionou como um catalisador das condições das suas obras individuais. Isso é particularmente notório no trabalho apresentado por Ilda David, uma grande lona pintada e içada à altura das árvores. Vista do solo a enorme pintura, que evoca uma memória de infância, contamina a paisagem como um céu ‘acrescentado’ refazendo as relações entre a eclosão visual da arte e o seu alimento paisagístico.