Akira Kurosawa, o imperador. 7 filmes imperdíveis

Há uma cena quase logo no início de “Viver” que dá a medida de um cineasta. O protagonista, Watanabe, é um homem na casa dos 50/60 — com o rosto, a postura e o estado geral de quem tinha essa idade setenta anos atrás (o filme é de 1952). Watanabe está sala de espera de um hospital, acabou de fazer uma radiografia e aguarda que o médico o chame. Naquela pausa expectante que sempre inquieta quem não sabe que novas o médico trará sobre um padecimento ominoso no estômago, um outro doente mete conversa e vai buscar à sua experiência uma nuvem aziaga. Quando os médicos dizem que é apenas uma úlcera, é porque é cancro. Se disserem que não vale a pena operar, já só tem um ano de vida. E vai por aí fora, numa ladainha que deixa Watanabe crescentemente apavorado. A cena dura um par de minutos e tem, por natureza, um tom de humor negro, mas que nos vai contorcendo o ânimo.

Enquanto espectadores, sentimos o solavanco que vai do riso à angústia, até porque a sucessão dos planos e, neles, a dimensão do protagonista articulam o crescendo dramático com muita habilidade. Só um grande cineasta consegue esse tipo de estremeções, onde se conjugam texto, interpretação e mise-en-scène para que o grotesco e sentimentos essenciais confluam. Esse cineasta chamou-se Akira Kurosawa — de quem, esta semana, o cinema Nimas, em Lisboa, e o Teatro Campo Alegre, no Porto, começam a apresentar um conjunto de sete filmes onde nem me atrevo a joeirar. São todos para ver, decerto não haverá escolha melhor na cidade. “Viver” é um deles, já lá iremos. A Leopardo Filmes, que os distribui, anuncia que, mais tarde, a mostra estender-se-á a outras cidades.