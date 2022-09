Melodia para duas vidas. Como Filipe Melo e Juan Cavia fizeram uma BD com fôlego de romance e música lá dentro

Há dez anos, a edição portuguesa de banda desenhada vivia um momento de crise. Editava-se pouco e ganhava raízes a ideia de que não era rentável publicar, muito menos arriscar em novos autores. A aposta de uma editora generalista na publicação de um livro de banda desenhada português, que ainda por cima se anunciava como o primeiro de uma série, parecia por isso um enorme risco, mas “As Aventuras de DogMendonça e Pizzaboy”, com argumento de Filipe Melo e desenho do argentino Juan Cavia, contrariaram todas as expectativas. Inspirados pelo cinema e pelos jogos de computador de quem atravessou a infância nos anos 80 do século passado, os três livros da série que a Tinta da China publicou convocavam referências várias da chamada cultura pop. Na história do detetive do oculto e do rapaz que trabalha numa pizzaria e acaba por desvendar uma conspiração nazi escondida nos esgotos de Lisboa, reconhecem-se as perseguições e a intriga que alimentam parte do cinema popular, os filmes de zombies (de que Filipe Melo foi precursor em Portugal, com a realização de “I’ll See You in My Dreams”), a marca geracional de “Regresso ao Futuro” e toda uma panóplia de referências, da banda desenhada “Hellboy”, de Mike Mignola, às pulp fiction que circularam por todo o mundo em papel de baixa gramagem.

À trilogia de DogMendonça seguiu-se “Vampiros”, onde Melo e Cavia revisitavam a Guerra Colonial portuguesa e os muitos traumas que deixou como um rasto, e “Comer/Beber”, publicado previamente na revista “Granta”. Entretanto, “As Aventuras de DogMendonça e Pizzaboy” chegaram ao mercado norte-americano com selo da gigante Dark Horse Comics. Os títulos seguintes foram sendo publicados noutros países, acompanhados de alguns prémios, e a dupla, cujos membros tinham um trabalho anterior sem nenhuma relação com a banda desenhada (Filipe Melo na música, sobretudo, mas também no cinema, e Juan Cavia na direção de arte cinematográfica), passou a ser reconhecida nesta área como um fenómeno de popularidade na banda desenhada portuguesa.