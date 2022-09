Alberto Manguel, a entrevista exclusiva na hora da oferta da sua coleção a Lisboa. “Esta biblioteca é a minha imortalidade partilhada”

Conversando com o Expresso via Skype, a partir de uma sala absolutamente vazia na casa que está prestes a abandonar, em Montreal (Canadá), Alberto Manguel não continha os sorrisos. “Já tenho as minhas coisas todas a caminho de Lisboa!”, admitiu, quase eufórico. Depois de cinco anos em que se viu forçado a manter a sua fabulosa biblioteca de 40 mil volumes guardada em caixas, o escritor e bibliófilo, cidadão canadiano nascido na Argentina, cuja Biblioteca Nacional dirigiu durante um breve período, foi convidado pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, a instalar o seu tesouro literário na capital portuguesa. O acordo com a autarquia, obtido em tempo recorde, prevê a criação de um novo equipamento municipal, que além da biblioteca integrará um Centro de Estudos sobre História da Leitura, ocupando uma área de aproximadamente 600 metros quadrados no Palacete dos Marqueses de Pombal, na Rua das Janelas Verdes. O protocolo será assinado hoje, pelas 18h, na Feira do Livro de Lisboa. E a partir de amanhã, o autor de livros como “A Biblioteca à Noite”, “Uma História Natural da Curiosidade” ou “Dicionário dos Lugares Imaginários”, também em tempos editor, ficcionista e tradutor, começará o processo de “ressurreição” de uma das mais admiradas bibliotecas particulares da atualidade, a partir de agora aberta a todos e “oferecida” aos lisboetas. Preparando-se para a sua nova vida em Lisboa, Manguel aproveitou o confinamento dos últimos meses para voltar aos heterónimos de Fernando Pessoa, aos romances de José Saramago e António Lobo Antunes, e para descobrir a prosa barroca de padre António Vieira, bem como a “maravilhosa” lírica de Camões.

Há uns meses, ao responder ao célebre Questionário de Proust, afirmou que um “sonho de felicidade” seria “a ressurreição da minha biblioteca”. Imaginava que o sonho se cumpriria assim tão depressa?

Não, claro que não. Fui completamente apanhado de surpresa. Mas deixe-me contar um pouco da história da biblioteca. Quando cheguei a França, no início do ano 2000, e instalei pela primeira vez num mesmo sítio as minhas várias bibliotecas, senti uma euforia indescritível. Fiz obras num antigo presbitério medieval, em Mondion, e reuni ali mais de 30 mil livros [hoje são 40 mil]. Vivi ali durante 15 anos como se estivesse no paraíso. Infelizmente, uma das características do paraíso é que acabamos sempre por perdê-lo. E foi isso que me aconteceu.

