A alquimia fotográfica de José M. Rodrigues. O mundo à imagem do olho humano

Conheci José M(anuel) Rodrigues nos idos de 1990 quando fui encarregado de organizar a sua retrospetiva, “Ofertório”, na Culturgest. Aos 42 anos, Rodrigues regressara à pátria em 1993 para recomeçar a vida no Alentejo da sua infância. Lembro-me da primeira vez que o visitei em Évora, aproveitando a boleia de Alexandre Pomar, o intermediário do nosso encontro. Rodrigues morava ainda na Tapada do Ramalho, a aí começou a mostrar-me conjuntos de provas fotográficas, dispersos por várias caixas. Tímido e algo desconfiado, olhava-me com aqueles olhos negros, profundos mas também curiosos e perscrutadores — as lentes de uma mente fotográfica à procura de um sentido para o mundo à sua volta.

Por intuição e hábito, quando começo a selecionar imagens para uma exposição, seja ela temática e coletiva ou individual, ‘vejo-as’ logo na parede em diálogo umas com as outras. Compreender algo é, na expressão inglesa, to put 2 and 2 together, isto é, juntar dois com dois. Por outro lado, expor é contar uma história, construir uma narrativa — na fotografia, em geral, dar a ver a vida e apresentar o (auto)retrato do artista. A fotografia tem esse carácter mágico: ao olhar pelo visor, o fotógrafo vê-se retratado naquilo que observa e preme o botão. Antigamente a Kodak fazia o resto; na câmara escura ou no computador o artista compõe o retrato e refaz o mundo que deseja e idealiza. Quem conta um conto acrescenta um ponto; é este o papel do curador (com a obrigação de se manter fiel à alma do fotógrafo).