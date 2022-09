Lawrence Wright, o Pulitzer que previu a pandemia. “A Natureza é mais esperta do que nós”

Há dez anos, Lawrence Wright estava na sua mesa de trabalho a pensar sobre o fim do mundo. “A Torre do Desassossego” (ed. Casa das Letras, 2007), o seu livro sobre a ascensão da Al-Qaeda e os eventos que levaram ao 11 de Setembro, tinha ganho um Pulitzer, tornando-o o autor a quem recorrer para histórias sobre catástrofes de proporções épicas. Assim, não foi surpresa que o realizador Ridley Scott lhe ligasse um dia para falar sobre “A Estrada”, a obra-prima apocalíptica do romancista Cormac McCarthy. “A pergunta de Ridley foi: ‘Bem, que raio aconteceu?’”, diz-me Wright, de 72 anos, ao telefone a partir da sua casa em Austin. “Achei que era uma questão interessante: o que poderia ter levado a civilização a quebrar-se e ruir?”

Wright começou a trabalhar num argumento de filme para responder a essa exata pergunta. A guerra nuclear era um pouco óbvio demais, as alterações climáticas não tão óbvio como hoje. Mas como jovem repórter (antes de chegar à “Rolling Stone” e à “New Yorker”), Wright tinha vivido em Atlanta e coberto o Centers for Disease Control (CDC). “Fiz a gripe suína e a doença do legionário — ambas em 1976”, diz. “Estava sintonizado com a ideia de que uma pandemia podia ter esse efeito.” Escreveu os dois primeiros atos, mas ficou bloqueado no terceiro, sem saber bem como terminar o fim do mundo. “E Ridley Scott foi à sua vida e fez antes o ‘Robin Wood’”, diz rindo.