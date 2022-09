A casa que guarda e a casa que prende. O público e o privado em Sines

É uma exposição ambiciosa, e essa ambição começa logo no título semissociológico-semipoético que junta cerca de meia centena de obras de 24 artistas, quase todos de relevância no contexto nacional. Entre eles está Fernanda Fragateiro, cuja obra dá o nome à exposição, acrescentado por um ponto de interrogação. Trata-se de uma obra que apresenta uma fotografia de ambiente doméstico duplicada em que um dos lados foi estilhaçado e na violência que sugere, a obra serve aqui de rastilho para um conjunto de dicotomias ensaiadas por alguns dos restantes trabalhos em torno das noções complementares e fundacionais da modernidade como o público e o privado, a comunidade, o bem comum, a privacidade, a opinião pública ou o mercado.

Esta tensão entre o direito de pertença e o acesso à individuação definem a vida de cada cidade e dos sujeitos que a habitam. E é à luz desses (des)equilíbrios que se constrói a exposição. A mostra parece focar-se nas condições de habitabilidade, na arquitetura, na organização humana do espaço com enfoques específicos que adotam a cidade, a casa, o mobiliário e os objetos funcionais como entorno do sujeito e palco das suas definições psicoemocionais.