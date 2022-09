Na pintura de Manuel Amado há um amor feliz

Em fevereiro de 2017, por ocasião da exposição “José Almada Negreiros. Uma Maneira de Ser Moderno”, que acabava de ser inaugurada na Fundação Calouste Gulbenkian, Mariana Pinto dos Santos, curadora daquela mostra, encontrou-se pela primeira vez com Manuel Amado. Almada Negreiros fora grande amigo do seu pai, o escritor e encenador Fernando Amado, e tinha sido presença regular da casa da sua infância e juventude. Também ele fora muito próximo de Almada, achara excecional a leitura e o trabalho que a curadora realizara em torno do artista, e quisera conhecê-la.

No decorrer de 2018, Mariana e Manuel Amado encontraram-se algumas vezes para esboçar uma ideia de exposição. Mas o que resultou de fundamental desses encontros foi uma longa conversa, onde ficaram registadas as matérias essenciais com que o pintor estabelecera o diálogo íntimo com a sua obra. Nessa altura já se encontrava doente, viria a falecer em outubro desse ano, e agora a ideia da exposição foi retomada.