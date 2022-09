Andy Warhol em Londres. Todo o mundo e ninguém

the andy warhol foundation for the visual arts, inc./licensed by dacs, london

Nos anos 1970 e 80 acontecia cruzar-me às vezes com Andy Warhol na Greenwich Village de Nova Iorque. Ou seria um dos seus duplos, como Allen Midgette, fotografado por Rita Barros às portas do Hotel Chelsea em 2000? (Às vezes a réplica é mais autêntica do que o original.) Aquele rosto pálido como um fantasma, encimado por uma cabeleira platinada, funcionava como uma máscara ou uma simples folha branca de papel. “Não sou ninguém”, afirmou um dia — o que significava que Warhol podia ser tudo, todos e mais alguma coisa. De facto, há um Andy Warhol (1928-1987) para cada um, todos diferentes e todos iguais.

A grande retrospetiva no Whitney Museum de Nova Iorque em 2018/19, comemorativa dos 90 anos do artista, sepultara-o exaustivamente debaixo de mais de 350 obras. A corrente exposição na Tate Modern (prolongada até 15 de novembro, antes de viajar para Colónia e depois para Toronto e Dallas) regala-nos com mais de cem trabalhos — alguns íntimos, outros de dimensões espetaculares — ao mesmo tempo que subtilmente nos explica os seus porquês; tem ainda toques comoventes, como o registo da chegada da mãe, Julia, a Ellis Island em 1921, e outros bizarros, no caso das cabeleiras postiças do artista. Andrew Warhola nasceu em Pittsburgh, filho de imigrantes eslovacos. O apelido de família, Varchola, sofreu sucessivas mutações (Varhola, Warchola, Warhola), até Andy deixar cair o ‘a’ final, para soar mais americano. Nos anos 1920, ser americano era ter vindo de qualquer lado. Morte, desastres e catolicismo bizantino marcaram a sua juventude. O pai, Andrej, morreu quando Andy tinha 4 anos, e a mãe vivera um passado de tragédias familiares. Andy cresceu fraco e doente, homossexual efeminado, vítima de bullying, mas com talento para o desenho; para aplacar os agressores desenhava-lhes o retrato. Foram os desenhos de linha clara que lhe proporcionaram o ganha-pão como notável ilustrador de publicidade, quando se mudou para Nova Iorque em 1949.