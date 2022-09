Principais prémios do IndieLisboa para "A Febre" do Brasil e português "O Fim do Mundo"

"A Febre", que conquista o Grande Prémio Cidade Lisboa, atribuído ao vencedor da principal secção competitiva, desenrola-se em Manaus, nas margens do Amazonas, e tem um guarda do porto de origem indígena por protagonista. O filme marca o regresso à Amazónia da realizadora nascida há 41 anos, no Rio de Janeiro, depois de produções como "Terras" e "Margem". Para o argumento de "A Febre", Maya Da-Rin contou com o investigador Pedro Cesarino, vencedor do Prémio Jabuti de Ciências Humanas, que viveu com o povo Marubo, do Amazonas, e com o cineasta português Miguel Seabra Lopes, autor e coautor de filmes como "Num País Estrangeiro", "Talvez Deserto, Talvez Universo" e "O Tejo de Alves Redol". Para o júri da competição internacional, composto pela programadora da Cinemateca Francesa Acroline Maleville, pela curadora Cristina Nord e pelo ativista Mamadou Ba, dirigente da associação SOS Racismo, "A Febre" faz uma abordagem "muito conseguida da situação difícil que os indígenas enfrentam no Brasil contemporâneo".

"O Fim do Mundo", de Basil da Cunha, que o festival de Locarno selecionou para competição, em 2019, recebeu o Prémio Allianz de Melhor Longa Metragem Portuguesa e também o Prémio Árvore da Vida para Melhor Filme Português, da Pastoral da Cultura. O júri destacou a capacidade de o filme fazer uma "acusação clara e direta a um sistema injusto", através de uma história de amizade nos "tempos sombrios e obscuros” que se vive atualmente.

"A Metamorfose dos Pássaros" recebeu Melhor Realização e "Victoria" mereceu o Prémio Especial do Júri

"A Metamorfose dos Pássaros", primeira longa-metragem de Catarina Vasconcelos, teve o prémio de Melhor Realização, em que o júri destacou "a maneira muito terna e comovente" de lidar com as relações familiares, "o amor e a ausência". Estreado no festival de Berlim, em fevereiro passado, onde recebeu o Prémio da Crítica Internacional, este filme recebeu há uma semana a competição do Festival de Pesaro, em Itália.

No palmarés divulgado hoje, na sessão de encerramento das sessões competitivas, a decorrer na Culturgest, "Victoria", produção belga de Isabelle Tollenaere, Liesbeth De Ceulaer e Sofie Benoot, conquistou o Prémio Especial do Júri. A decisão destaca a capacidade de ir além da abordagem documental, seguindo, com "complexidade e beleza", o dia-a-dia de um jovem negro de Los Angeles. O prémio traduz-se na compra dos direitos para Portugal, pelos canais TV Cine.

A secção Silvestre, dedicada a filmes “cuja rebeldia espelhe o espírito do festival”, distinguiu o cinema brasileiro e "a sua vitalidade […], num momento em que se encontra gravemente ameaçado". Nesta secção, o prémio de melhor 'longa' foi, em ex-aequo, para "Breve Miragem do Sol", de Eryk Rocha, e "Todos os Mortos", de Caetano Gotardo e Marco Dutra, enquanto o de melhor 'curta' foi para "Apparition", de Affonso Uchôa.

O Grande Prémio de Curta-metragem foi para a produção francesa "Tendre", de Isabel Pagliai, enquanto "Meine Liebe", de Clara Jost, recebeu o prémio de melhor 'curta' portuguesa. A curta-metragem libanesa "Douma Underground", do realizador de origem síria Tim Alsiofi, recebeu os prémios de Melhor Documentário e da Amnistia Internacional.

"This is more", do francês Nicolas Gourault, foi escolhida como melhor 'curta' de Animação, e a coprodução sinofrancesa "Shanzhai Screens", de Paul Heintz, como melhor 'curta' de Ficção.

O Prémio Novo Talento foi para "Corte", de Bernardo e Afonso Rapazote, e a Competição Novíssimos, para jovens cineastas, distinguiu "Contrafogo", de Carolina Vieira, e, com uma menção honrosa, "Nestor", de João Gonzalez.

O prémio IndieMusic foi dado aos documentários “Keyboard Fantasies” e “White Riot”.

Os prémios atribuídos pelo público do festival permanecem em votação até ao final de domingo.

A 17.ª edição do IndieLisboa - Festival Internacional de Cinema, que costuma realizar-se entre abril e maio, teve início em 25 de agosto, com uma seleção de mais de 200 filmes, e encerrou hoje a secção competitiva. O festival vai exibir os filmes vencedores, entre domingo e quarta-feira, no Cinema Ideal, em Lisboa. Na Cinemateca Portuguesa, continuam até sexta-feira os ciclos do festival dedicados ao realizador senegalês Ousmane Sembène e aos 50 anos do Fórum do Festival de Berlim.