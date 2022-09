A “porca estrangeira” que não voltou para a sua terra. Marie Curie no cinema

Que Marie Curie (em parceria com seu marido, Pierre Curie) descobriu novos elementos — o polónio e o rádio — e, nessa esteira, a radioatividade (palavra que, de resto, Marie inventou), é um facto sobejamente conhecido por quem tenha estudado alguma coisa de Física ou de Química ou mesmo pelo comum dos mortais: entrou para o saber corrente, um pouco como a associação de Einstein com a Teoria da Relatividade e com a fórmula, sobre todas mágica, e = mc2. Muito menos conhecidos, embora presentes em todos os substanciais relatos biográficos a ela dedicados, são os factos relacionados com a sua condição feminina, quer na sua formação académica, quer na sua carreira enquanto cientista e professora, quer na vida privada.

Talvez por isso, a realizadora franco-iraniana Marjane Satrapi (autora de “Persépolis”, em 2007, inesquecível desenho animado autobiográfico, mas que depois se virou para os filmes em imagem real) tenha sublinhado essa faceta em “Radioativo”, o mais recente biopic da renomada cientista. Desde as dificuldades para estudar na sua Polónia natal, ao tempo sob a pata de urso da grande Rússia czarista (época que o filme não refere), até ao denodado empenho por condições de investigação e de reconhecimento científico e profissional no meio académico de Paris, cidade para onde se exilara para escapar ao garrote masculino que vigorava no seu país de origem, foi um combate toda a vida de Maria Skłodowska (que se tornaria Marie por afrancesamento do nome próprio e Curie, por casamento). Mas nunca a sua condição feminina foi tão discutida como quando, em 1911, a imprensa de direita revelou que a (então já) viúva de Pierre Curie tinha um affaire que há um ano durava com um antigo aluno do marido, o físico Paul Langevin, casado e pai de filhos, cinco anos mais novo que ela.