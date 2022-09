Iniciativa doa material hospitalar ao Líbano. A canção portuguesa inspirada na mulher que tocou piano entre os escombros de Beirute

“Mas no dia em que o céu

Desabou sobre a cidade

Fez-se forte na dor

E tocou com mais vontade”

Uma avó libanesa foi filmada pela neta, Hoda Melki, a tocar piano no meio dos escombros que a explosão de 5 de agosto, em Beirute, provocou na sua casa. A imagem tornou-se famosa, depois de a neta partilhar o vídeo nas redes sociais, e a senhora tornou-se um símbolo da resistência dos libaneses.

Quando chegado a Portugal, o vídeo inspirou João Marques da Silva, médico e compositor, a escrever uma canção inspirada nesta mulher-melodia. “Compus a canção na guitarra, mandei-a ao Miguel [Marques Lima, o pianista] e, no dia seguinte, com a ajuda do André [NO, o produtor], estávamos a gravá-la”.

A música, que pretende ser “um estímulo à reconstrução da cidade e uma forma dos portugueses expressarem a sua solidariedade para com o povo libanês”, pode ler-se na partilha, juntou-se depois a uma iniciativa de voluntários portugueses que vai enviar ajuda em donativos para a reconstrução de Beirute após as explosões de 4 de Agosto.

Liderada pela médica portuguesa Andreia Castro, que partiu sozinha para a capital libanesa para ajudar, a iniciativa começou com quase 200 e-mails enviados para “farmacêuticas, grupos de farmácias e grandes entidades” a pedir “doações de medicamentos e material”, explica a médica na sua página de instagram. A Associação Romã Azul voluntariou-se para pagar os custos inerentes ao envio de um contentor com esse material e mais de 30 pessoas juntaram-se para a ajudar a enchê-lo.

300 quilos de material, 15 mil euros e uma música

Na sequência da partilha da música, João conheceu Andreia. “Mandei-lhe a música e ela quis imediatamente torná-la no hino da iniciativa”, explica ao Expresso. “Pegaram nas fotos do João Sousa, fotojornalista que também está ligado à iniciativa, e fizeram o vídeo da música”. À partilha, juntaram um NIB para os donativos. Em 15 dias, foi possível encher 20 caixotes com quase 300 quilos de donativos para diferentes hospitais do Líbano, e angariar mais de 15 mil euros.

Em menos de dois dias, o vídeo da música, partilhado também no perfil de João Sousa, atingiu mais de 20 mil visualizações. “Temos tido gente de todo o mundo a partilhar. Com a divulgação que a canção está a ter, ainda tenho uma pequenina esperança de que a senhora que me inspirou a oiça”, confessa João Marques da Silva ao Expresso.