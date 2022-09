Feira do Livro do Porto “significa liberdade” e Marcelo foi confrontado com ela na rua

Honra é diferente de prazer. Podemos ter honra e não ter prazer. Ou o contrário. Ter prazer sem necessariamente ter honra. Mas Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou as duas palavras, depois de as distinguir, assim que chegou ao Porto.

“É uma honra e um prazer estar no Porto, que é sinónimo de liberdade. Falar no Porto é falar de liberdade”, começou por dizer, no púlpito, quando chegou a sua vez de tecer comentários sobre o livro que inaugura e simboliza a Feira do Livro do Porto em pleno ano de pandemia. “1820. Revolução Liberal do Porto", da autoria de José Manuel Lopes Cordeiro, marca os 200 anos da revolução liberal, que se iniciou na cidade invicta.

“Porque ela [a revolução] foi e é nacional, mas foi e é do Porto”, afiançou, considerando que é preciso falar dela “num país que a tem ignorado, não por acaso”. “Conta-a a correr, em alguns minutos de uma aula. Trata-a a correr, em algumas linhas ou parágrafos daquilo que é dito sobre a nossa história política e contemporânea. Esquece-a as mais das vezes porque esquece o liberalismo e a pioneira afirmação de liberdade. No fundo, porque pensa que a liberdade já conquistada é um adquirido eterno”.

Sem o Porto teria havido o triunfo do liberalismo, “mas seria mais difícil”, argumentou, justificando a poesia das palavras no primeiro dos dias em que elas (as palavras mas também as mulheres) são comemoradas. Este ano, a Feira do Livro do Porto homenageia a poesia no feminino, e duas mulheres que marcaram o seu tempo: Leonor de Almeida, jornalista, publicista e ainda pouco reconhecida no circuito literário, e a imunologista e escritora Maria de Sousa, falecida este ano, vítima de covid-19.

“Viemos até a uma Feira do Livro, também sinónimo de liberdade. O livro é uma expressão de liberdade, de liberdade de expressão”, terminou Marcelo perante uma plateia a meio gás - permitisse a pandemia haver o dobro do público na sala e ele estaria lá para ouvi-lo nas várias lições - de história e outras - que deu. Todos os anos viaja para o Porto, por altura da Feira do Livro, “mas este ano, mais do que noutros anos, sentimos que é uma festa de liberdade. Depois do confinamento, depois de sacrifícios, sofrimentos, padecimentos de toda a ordem”, e há “espírito de libertação” quando se reativa a cultura, “praticamente reduzida ao grau zero da sua possibilidade de manifestação”.

rui duarte silva

Um livro a um euro, uma discussão e um fino, tudo enquanto Xavier lê banda desenhada

É certa a presença de Marcelo Rebelo de Sousa na Feira do Livro do Porto desde que se tornou presidente e uma pandemia não viria mudar isso. Mas houve mudanças. A feira passou este ano a ter um máximo de 3.500 visitantes, máscara obrigatória e muitos frascos de gel desinfectante espalhados pelos 120 stands. Desta vez, o Presidente da República não se aventurou por eles todos, mas pouco faltou.

Perdeu tempo no “Palmo e meio Boutique”, que anunciava livros a um euro e comprou logo o segundo, depois de ter adquirido “1820. Revolução liberal do Porto”. Deu uns euros a mais por um terceiro livro, aconselhado ao vivo pelo seu autor de 22 anos, Alexandre Ribeiro. Qual publicitário, pediu ao Presidente para levar e ler o seu primeiro romance, porque seria para si também uma honra e um prazer. “Vou ler hoje à noite. Dê-me o seu número para depois lhe dizer o que penso”, avisou Marcelo. Pagou 12 euros e levou um autógrafo, bem como o número de telefone do jovem escritor.

Entre a multidão que já o espera sempre na inauguração da festa anual, Marcelo não conseguiu escapar às selfies, ainda que sempre na tentativa, por vezes frustrada, de manter distanciamento físico em relação às pessoas que o esperavam ansiosamente junto aos stands. Até que a liberdade de que se vangloriou lhe bateu de frente.

rui duarte silva

É mulher, como as ali homenageadas, mas não lhe conhecemos o nome. Interpelou Marcelo Rebelo de Sousa a meio do trilho literário pelos Jardins do Palácio de Cristal. “Porque é que o presidente não muda as coisas? Quem manda? É o governo ou o Presidente?”. questionou.

O Presidente tentava articular palavras, mas só era possível ouvir a cidadã entre a rápida e impiedosa comitiva de jornalistas que os rodeava. “Você tem de mandar. O governo tem de cair”, gritava, por entre queixas acerca do salário mínimo, por comparação àquele que é praticado “lá fora”, mas também críticas diretas ao governo que quer ver fora do poder. “Mas quem vota é o povo”, tentava calmamente explicar Marcelo, à medida que o tom de voz subia do lado oposto. “Chega! É um chega, entendeu?”, exclamava a mulher, repetindo a palavra “chega”, por entre argumentos que o chefe de estado tentava dissuadir.

“Há voto livre. De quatro em quatro anos há eleições. Os portugueses escolhem quem querem”, argumentou Marcelo. “O senhor presidente tem o poder para isso. Eu quero, posso e mando. Você representa-nos”, insistia a popular. “Eu não sou rei absoluto. A senhora o que está a defender não é a democracia. O poder de um só é ditadura”.

Rui Moreira, que foi a sombra do presidente durante toda a visita, esteve fora de cena nesta conversa. Mas, a certa altura, intrometeu-se para tentar encorajar o Chefe de Estado a abandonar a conversa e a voltar aos livros, mas Marcelo quis ficar e mostrar que é preciso pôr na prática as lições que toda a vida se habituou a dar entre púlpitos. “Não, eu quero que ela oiça, porque a democracia é isso. Não é só ela falar e eu ouvir”.

rui duarte silva

A conversa não levou a qualquer conclusão limpa, mas Marcelo e a cidadão que o interpelou despediram-se com uma cotovelada, porque havia ainda meia feira para ver. E não só: “Quer beber um fino, Presidente”, propôs Rui Moreira. Marcelo aceitou, mas sugeriu: antes “vamos às meninas da FNAC, que é sempre um atrativo”.

No caminho que os separou - e a toda a comitiva, a que se somaram jornalistas e muitos curiosos - do refresco de final de tarde, foi possível encontrar um outro extremo da liberdade tão amplamente celebrada. Um rapaz sentado numa cadeira de campismo a ler um livro de banda desenhada, sereno, como se não estivesse a figura central do poder a passar-lhe ao lado. Marcelo perguntou-lhe o nome e a idade e se gostava de ler. Xavier, 10 anos, garantiu que sim. “Tens saudades da escola?”. Outro sim, envergonhado, capaz de cortar por ali a conversa para continuar a desfrutar da leitura enquanto os ânimos se distendiam e o sol se punha.