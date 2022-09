Nikias Skapinakis (1931-2020): o pintor em desconstrução

É preciso que a pintura continue um mistério auto-inflingido para que um pintor nos apresente, com quase 90 anos, uma exposição tão surpreendente como aquela que vimos no ano passado no espaço dos Artistas Unidos, em Lisboa, com o seu teatro visual dramático e a sua vibração urgente. No caso de Nikias Skapinakis, que nos deixou esta quarta-feira [26 de agosto], essa capacidade de questionar os fundamentos da pintura, as razões para continuar a fazê-la, os acertos e desacertos com os diferentes tempos que viveu, foi uma constante que ajuda a perceber a expectativa com que os desenvolvimentos mais recentes da sua obra eram olhados pelas gerações mais novas.

De origem grega, mas nascido em Lisboa, Nikias começou por estudar arquitetura mas seria a pintura que desde cedo cativaria a sua atenção criativa e depois teórica. Logo em 1948 participa nas Exposições Gerais de Artes Plásticas, sendo a sua produção na década seguinte associável a um encontro ora melancólico, ora lírico com a paisagem urbana e os seus personagens que devem depois nas “parafigurações” que o colocam num território no qual se desafiam as fronteiras entre figuração e abstração.

Na década seguinte a sua obra conhece um momento de marcada afirmação com a opção por uma pintura de cores lisas e contrastadas habitada por uma figuração e uma vocação para o retrato de sensibilidade ‘pop’ que cobre aproximações mitológicas e uma galeria da intelectualidade portuguesa de então que prolonga pelos anos 70 com obras tão icónicas como o “Retrato dos críticos” (1971) da Brasileira do Chiado ou “Encontro de Natália Correia, Fernanda Botelho e Maria João Pires” (1974).

Uma tendência para a fragmentação do espaço pictórico, e para a convivência disso com enunciações iconográficas acompanha um processo de desconstrução da pintura que sempre o interessou e vem desembocar em séries importantes como “Paisagem do Vale dos Reis”, da transição para os anos 80 ou, de outra forma, nas pinturas tendencialmente castanhas e monocromáticas dos anos 90. Recuperando-se e questionando momentos anteriores do seu percurso, Skapinakis soube depois reorientar problemas que já se lhe haviam colocado em momentos mais recentes, prolongando linhas de exploração com novos resultados.

Entretanto, foram sendo feitas várias revisões antológicas ou retrospetivas, seja à obra como um todo (como a que lhe dedicou o CAM em 1985 ou Serralves em 2000) mas também visões ancoradas em técnicas específicas como a “Antologia de Guaches, 1950-2018” (Fundação Carmona e Costa, 2018) ou em géneros vitais para o desenvolvimento da sua pintura como a retrospetiva de retratos “Para o estudo da melancolia” que o Museu do Chiado apresentou em 1996.

Ao mesmo tempo, o seu lugar é atestado por uma presença significativa nas principais coleções de arte em Portugal como a da Gulbenkian ou de Serralves. Nikias Skapinakis foi “Um pintor no século” (como um dia lhe chamou o crítico João Pinharanda), que se deixou contaminar por ele, mas nunca aturdir. Veja-se, a esse propósito, como incorpora o recorte, as alusões irónicas (especialmente notáveis nos “quartos imaginários” dos anos 2000) ou se posiciona distanciadamente em relação à melancolia lusa ou a uma certa ideia de iconografia muito própria da sociedade de massas.

Foi um artista que problematizou as dicotomias equacionadas pela arte moderna ao mesmo tempo que percebeu os seus esgotamentos e os desafios lançados pelas condições visuais da segunda metade do século XX. A porosidade plástica e o discernimento crítico com que fez essa transição asseguram-lhe um lugar ímpar na arte portuguesa.