Siri Hustvedt em Nova Iorque. Retrato da artista enquanto jovem

Tal como a autora do livro, a narradora de “Recordações do Futuro” (apenas designada pelas iniciais S. H.) chega a Nova Iorque vinda do Minnesota, em 1978, disposta a dar início ao seu percurso de escritora. Conseguido o adiamento por um ano de uma bolsa para estudar Literatura Comparada na Universidade de Columbia, decide dedicar-se, durante “12 meses exatos”, à escrita do primeiro romance, cujo protagonista já estava mais ou menos gizado na sua cabeça. “Se, no final do verão seguinte, o meu herói fosse um nado-morto, ou morresse na tenra infância, ou fosse tão chato que a sua vida nem merecia um comentário, por outras palavras, se fosse tudo menos um herói, eu deixava-o, a ele e ao romance, para trás e lançava-me no estudo dos antepassados do meu menino morto (ou fracassado), os cidadãos dos volumes que enchem as cidades-fantasmas a que chamamos bibliotecas.”

Este “retrato da artista enquanto jovem” revela-nos uma figura feminina algo difusa, avançando meio às cegas enquanto enche um caderno de 200 páginas de frases e mais frases, sentada nos cafés durante o dia, depois à noite no seu apartamento soturno mas barato, oscilando entre uma narrativa frágil e ingénua que lhe está sempre a fugir das mãos (sobre dois adolescentes armados em detetives) e um diário caótico onde regista a sua progressiva descoberta da grande cidade. Pairando sobre esta vida periclitante está a S. H. futura, o “eu” da narração que encontra o caderno entre os pertences da mãe, em 2016, e se debruça sobre o “eu” de 23 anos, quase quatro décadas depois. A S. H. sexagenária redescobre, “com um misto de assombro e compaixão”, o percurso iniciático da rapariga que foi um dia, a sua entrada na idade adulta, todas as palavras e reflexões que deixou no papel, a maior parte delas entretanto esquecidas. À distância, vê-se como um “fantasma” de si própria, pairando sobre o passado, esse tempo que “não é um lugar, mas antes um movimento, um ressurgir do então no agora”, transformado em algo “tão frágil como ossos que se tornam quebradiços com a idade”.