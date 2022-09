“Fazer da Casa Labirinto”. O mundo visto da varanda

A quarentena exigida pela pandemia não foi o primeiro momento de grande reclusão forçada a que a humanidade foi sujeita, mas foi aquele em que os meios de comunicação tecnologicamente disponíveis favoreceram mais paradoxos. Estar isolado e estar comunicante; em casa, mas a trabalhar, com tempo mas sem noção do tempo. Esse estado de exceção tinha de produzir consequências na própria experiência artística do mesmo modo que teve efeitos em quase todas as outras atividades, criando nuns condições para uma maior reflexibilidade e, simplesmente, bloqueando outros.

“Fazer de Casa Labirinto” é uma das primeiras exposições que, entre nós, mostra obras realizadas durante o lockdown e sob os seus efeitos. Comissariada por Ana Cristina Cachola e Sérgio Fazenda Rodrigues é uma mostra dispersa porque, além de refletir as contradições que enumerámos, remete para experiências singulares de adaptação.