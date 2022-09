Vhils na primeira grande exposição nos Estados Unidos. Os rostos que há nos escombros

Foi um dos momentos mais simbólicos e surpreendentes desta quarentena. Quando o artista urbano Alexandre Farto, que assina as suas obras como Vhils, surgiu na madrugada do dia 25 de abril num direto do Instagram do humorista Bruno Nogueira, o “Como É Que o Bicho Mexe”, a esculpir numa das paredes de sua casa o rosto do músico Zeca Afonso, com recurso a um martelo pneumático, assim como escopro, martelo e tinta, enquanto se ouvia uma das célebres senhas da revolução dos cravos, o ‘Grândola Vila Morena’. Felizmente a vizinhança não se queixou da barulheira. Talvez estivessem todos a acompanhar o momento no ecrã do telemóvel como muitos outros milhares de portugueses que se emocionaram com aquela obra inusitada. Um grito de liberdade poético que marcou a primeira vez que, em democracia, se celebrava o dia da revolução... sem liberdade, com os portugueses confinados em casa e o país em estado de emergência para conter a propagação do novo coronavírus.

“Nunca pensei que a coisa tivesse tanto impacto. E ainda bem que teve. Já estávamos em confinamento há bastante tempo. O Bruno tinha-me pedido para pensar nalguma coisa para aquela noite. Falei com os vizinhos antes, e deram-me permissão para o fazer. O Zeca Afonso é uma pessoa que admiro muito e que ainda faz mais sentido nos tempos em que vivemos. Foi uma escolha emocional, mas ao mesmo tempo quase um grito de celebração de uma liberdade que estava em confinamento. Julgo que foi isso que de alguma forma tocou as pessoas que estavam a ver, porque estávamos com a liberdade suspensa. E fico contente que tenham sentido a falta e a necessidade das vitórias de abril”, comentou Alexandre.