Tudo o que vale a pena ver no IndieLisboa, o primeiro grande festival português de cinema da era covid-19

Depois de o Fantasporto ter escapado ao confinamento por uma unha negra, o IndieLisboa apostou em fazer uma translação temporal de quatro meses para se apresentar agora, fiel à fórmula de sempre e reforçando mesmo os espaços em que acontece. Assim, além dos já tradicionais cinemas São Jorge e Ideal, da Culturgest e da Cinemateca Portuguesa (onde decorrem retrospetivas), junta-se este ano o terraço do Capitólio, em sessões evidentemente noturnas. As secções do festival também se mantêm naquele figurino multíplice que dá para albergar todas as variações possíveis do cinema indie: Competição Internacional, Competição Nacional, Novíssimos, Silvestre (com o agregado Silvestre Focus, este ano dedicado à realizadora franco-senegalesa Mati Diop), IndieJúnior (muitos filmes de animação para os mais pequenos), Director’s Cut, Boca do Inferno, IndieMusic, Programa Cinema e 5L, e Retrospetiva (que este ano são duas: uma dedicada ao cineasta senegalês Ousmane Sembène, porventura o melhor realizador de todos os tempos da África subsariana; outra comemorativa dos 50 anos do Fórum do Festival de Berlim, onde me permito destacar dois títulos — “Monangambeee”, de Sarah Maldoror, datado de 1969, um dos raros filmes dedicados à denúncia do colonialismo português e à luta de libertação em Angola, e “W.R. — Os Mistérios do Organismo”, do jugoslavo Dusan Makavejev, filme-bomba, filme-escândalo do início dos anos 70, onde a libertação sexual e a revolução marxista iam a par: terá envelhecido?). E há os Lisbon Talks, na Universidade Lusófona, e sessões especiais e atividades para os miúdos e... uff!

Como é que um festivaleiro típico se pode orientar neste labirinto? Tendo um espírito aberto e vontade de descoberta (é também para isso que serve um festival indie, onde por definição não há consagrados). Experimentar é preciso, não faz mal ter uma, duas, três desilusões se a seguir se encontrar uma pérola solar. De todo o modo, o foco central deve estar na Competição Internacional e na Competição Nacional. E na Competição Internacional há dois títulos que se destacam por virem premiados de Locarno 2019: o senegalês “Baamum Nafi/Navi’s Father”, de Mamadou Dia, onde a emergência do fundamentalismo islâmico é a inquietação central, e o brasileiro “A Febre”, de Maya Da-Rin, onde um nativo da Amazónia tem a alma dilacerada entre a necessidade de ganhar a vida na grande cidade e a seiva que lhe alimenta a existência e que está lá longe, na selva.