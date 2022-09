Em “Boys State” os políticos são os adolescentes. Será que faz diferença?

Para a audiência não americana deste documentário de Amanda McBaine e Jesse Moss, é conveniente explicar, ainda que de forma sumária, o que são e no que consistem os Boys State, já que estes não têm outro tipo de equivalente direto em nenhum país da Europa. Contudo, nos Estados Unidos, estes programas de “liderança e de cidadania”, organizados e patrocinados pela centenária Legião Americana (uma organização de veteranos de guerra), existem desde 1937. Costumam passar-se no verão, entre dois anos letivos, um pouco por todo o país. São destinados a rapazes de 16 e 17 anos, e na maioria dos estados não há turmas mistas. Os Girls State, por seu lado, são exclusivos para raparigas e organizados pela subsidiária Legião Americana Auxiliar (formada essencialmente pelas esposas daqueles veteranos). Estes programas, com um fundo assumidamente patriótico, estão em sintonia com os lemas de quem os organiza. Missão principal? Inculcar valores americanos e pró-democráticos em jovens que estão prestes a passar dos liceus para as universidades, isto é, em jovens com idade considerada ‘perigosa’ e sujeita a ‘comportamentos desviantes’, se é que nos fazemos entender... Algumas das maiores figuras políticas da América, de resto, participaram nos Boys State na sua juventude; uma delas foi Bill Clinton, outrora fotografado a apertar a mão a John F. Kennedy numa imagem que se tornou histórica. O projeto é elitista e tremendamente concorrido: só lá chegam os melhores, e há bolsas de estudo chorudas à espera de quem ganha. Rege-se por estritos processos de seleção e é altamente competitivo, em colaboração com as escolas dos alunos. Essencialmente, e ao longo de uma semana, estes vão ter a oportunidade de simular uma campanha política para a governação do seu estado, com todos os jogos de bastidores (dos quais as mentiras também fazem parte) e debates mais ou menos acalorados (dependendo do sangue na guelra de cada ‘candidato’) até às eleições de um governador de fantoche. É certo que este exercício de imitação, com óbvios benefícios para fomentar o espírito democrático dos alunos — assim acredita, pelo menos, a Legião Americana —, varia de estado para estado. Amanda McBaine e Jesse Moss tinham de optar por um deles. Decidiram então seguir os mil alunos de um Boys State do Texas, em Austin.

