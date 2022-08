O patriotismo tacanho de “Posto de Combate”

No princípio deste filme está o seu desejo de recriar um episódio histórico: o da Batalha de Kamdesh — ocorrida a 3 de outubro de 2009, no distrito afegão com o mesmo nome —, na qual um pequeno pelotão de soldados americanos conseguiu impedir que cerca de 400 talibãs invadissem a sua base.

As sequências iniciais destinam-se, sobretudo, a dar conta da inóspita situação geográfica da base (localizada no sopé de três montanhas) e definir a missão do pelotão. A de vigiar os movimentos das forças talibãs presentes na zona, tentando para isso obter informações junto da população local. Posto isso, Rod Lurie (que se quer sempre muito móvel) passará a detalhar as linhas com que se cose o quotidiano dos soldados, que, quando não estão sob fogo inimigo, procuram matar o tédio por via de diálogos incaracterísticos: sobre as suas famílias, as suas namoradas, os seus planos futuros...