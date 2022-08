Arte bruta, feroz e monstruosa. No Museu Bordalo Pinheiro

Se não fosse o manguito, o gesto bem conhecido do Zé Povinho, não o reconheceria: o gesto e o local, o Museu Bordalo Pinheiro, onde Anabela Soares (n. 1961) se confronta e subverte o artista anfitrião. Ele aí está, o Zé, transformado numa espécie de sáurio de arreganhada dentuça, mais feroz do que nunca, a condizer com estes nossos tempos de medos desencontrados, pandemias, racismos, populismos e etc. As moedas que o público vai deitando (e, por vezes, tirando) dum chapéu transformado em prato de esmolas não apaziguam nem a figura nem a leitura que podemos fazer dela, nem o medo que dela se liberta.

Outras peças há, se bem que menos literais mas não menos transgressivas do que esta, como uma terrina (digo isto porque tem tampa) que é uma representação monstruosa do mundo ao contrário: um ser cornudo com os cornos na barriga e os braços por cima dos olhos, numa confusão que é simultaneamente uma síntese perfeita e a expressão acertada de um estado de espírito. Neste caso, a confusão só pode residir no nosso olhar, pois a peça funciona por certo como um esconjuro pessoal com uma coerência própria, toda sua.