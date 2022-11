Lorenzo, o magnífico. O regresso do maestro que revolucionou a Gulbenkian

Alicerçada numa coleção ímpar de obras de arte, a Fundação Calouste Gulbenkian nasceu em 1956 com quatro valências: arte, ciência, beneficência e educação. São as bases nitrogenadas do seu ADN, equivalentes à adenina, guanina, timina e citosina do ácido nucleico. Como instituição orgânica a Fundação evoluiu, até porque o Estado (também social) e outros organismos supletivos remediaram razoavelmente os atrasos nacionais na educação, ciência e beneficência; as artes ao cuidado do Estado, essas continuam pelas ruas da amargura. Hoje olho para a Fundação e vejo a espinha dorsal do Museu e da Gulbenkian-Música a amparar o resto das atividades — uma espécie de exoesqueleto de fosfatos e açúcares (riboses) como no ADN. (Deixo de lado a questão de saber qual representa o adubo ou o adoçante.) Aliás a sua função estruturante reflete-se na arquitetura dos edifícios Sede (Grande Auditório) e Museu(s). O resto é paisagem, isto é, esplêndidos jardins. A componente musical da Fundação impôs-se, desde a origem, como imprescindível à vida cultural da nação.

Assisti à criação da Orquestra (1962) e do Coro (1964) que projetam o nome do fundador. Tenho memória longa e por isso posso afirmar que a Gulbenkian-Música atingiu o zénite de qualidade e influência nesta segunda década do século XXI. Por um lado, graças à programação inteligente de Risto Nieminen, atento aos vários públicos; mas também em larga medida pela escolha do jovem maestro titular da Orquestra, Lorenzo Viotti (30 anos, completados em março). Não hesito em declarar que é o mais genial de todos os maestros diretores e concertadores, titulares, associados ou convidados que ocuparam aquele pódio. Em apenas dois anos conseguiu rechear e apurar o som do coletivo, fazendo da Orquestra Gulbenkian a melhor orquestra portuguesa de sempre. O som cresceu, coruscante; mesmo (ainda) sem concertino, as cordas saíram da sua zona de conforto, demonstrando versatilidade. Com Viotti à frente, a formação é hoje timbricamente rica, exuberante na virtuosidade, subtil quando tal se exige e capaz de arriscar no fio da navalha.