Ele venceu o “Quem Quer Ser Milionário”, mas alguém tossiu demais

É, porventura, o jogo televisivo mais famoso do mundo, replicado em muitas dezenas de países, Portugal evidentemente incluído. Mas talvez a popularidade de “Quem Quer Ser Milionário?” nunca tivesse sido tanta como na sua Grã-Bretanha natal e nos primeiros anos na ITV que o lançou, onde cada emissão chegava a ser vista por mais de 19 milhões de espectadores. O que o tornou tão popular, além de um dispositivo cénico/sonoro/visual inovador e muito forte (e que se tornou quase imutável de tão imediatamente reconhecível, na prática, uma imagem de marca) foi a dimensão dos prémios que, no topo da pirâmide chegava a um milhão de libras (em Portugal nunca se ousou ir tão alto, o prémio máximo foi de €250 mil).

Foi no auge dessa popularidade em que a mania de ganhar a fortuna com que a televisão acenava se tornou quase um desporto nacional britânico que o major Charles Ingram, a mulher Diana e o cunhado Adrian começaram a pilotar essa obsessão. Adrian e Diana chegaram a conseguir sentar-se na cadeira onde a cornucópia da abundância podia ser agarrada, mas nunca ultrapassaram poucas dezenas de milhar de libras. Quando chegou a vez de Ingram, em 2001, tudo mudou surpreendentemente de figura. Ele chegou mesmo ao prémio máximo, mas de uma forma tão inortodoxa que os patrões do concurso desconfiaram que existira marosca no caminho.