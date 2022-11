As marionetas desconfinam em Lisboa

Quantos segundos são necessários para criar e perder um paraíso?” Esta é uma interrogação suscitada pelo espetáculo “La Melancolía del Turista” (2 a 9 de agosto), uma criação conjunta dos Hermanos Oligor (Espanha) e da Microscopía Teatro (México) que abre a edição dos 20 anos do FIMFA Lx20, que, na realidade, não se chama bem assim — o Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas tinha a sua edição de aniversário prevista para maio, mas a pandemia cancelou os planos; surge então um programa reformulado, com o nome de Descon’FIMFA Lx20. Toda a maravilha e mistério do teatro de objetos está presente em oito espetáculos, e a grande festa de celebração de aniversário fica prometida para o próximo ano, o FIMFA Lx20+1.

Viagem de maravilhamento, de espanto e de permanente estranhamento. É desta matéria que se fazem muitos dos espetáculos do mundo dos objetos inusitados que ganham vida como marionetas em cena. É de artistas e da sua imaginação que se trata. Esta edição procura criar uma unidade “em torno do teatro de objetos que reflita o pensamento dos artistas sobre o mundo em que vivemos, um bocadinho à deriva, um bocadinho com o futuro suspenso, mas por via de uma forma poética, delicada e inventiva, e que nos inspire a recolocar a questão de como é que vai ser a partir de agora”. Luís Vieira, que fala ao Expresso, é um dos dois diretores artísticos do festival, juntamente com Rute Ribeiro, ambos da companhia A Tarumba — Teatro de Marionetas, que produz o FIMFA. O espetáculo da belga Agnès Limbos, que encerra o festival, é caso exemplar dessa problematização. “Ressacs” (2 a 5 de setembro) desenha a coexistência dos extremismos na sociedade atual.