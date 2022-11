A juventude inquieta de André Téchiné

O último filme de André Téchiné até à data, “L’adieu à la nuit” no original, chega às nossas salas um ano e meio após a sua estreia mundial (foi no Festival de Berlim de 2019) e num período ingrato para o mesmo que temos de sublinhar. Período ingrato, porque é um filme focado no jiadismo e nos seus ‘mecanismos de purificação’: no caso, a radicalização religiosa de um jovem casal de franceses, a alastrar-se no ecrã como gangrena. Se a ameaça está longe de estar extinta, não é menos verdade que se afastou agora das manchetes e do pensamento da audiência. O adormecimento do autointitulado Estado Islâmico no Médio Oriente acabou também por adormecer o assunto que incomodou Téchiné e o mundo covid-19 que entretanto chegou desviou-se das noites do título. Por outro lado, tem-se assistido com espanto em Portugal a uma desvalorização progressiva, deslocada e injusta de Téchiné que, como é óbvio, diminuiu o acompanhamento e apoucou a receção da sua obra. Sim, longe vai o tempo em que “Ma saison préférée” e “Les roseaux sauvages” lotavam as salas dos anos 90, bonitos êxitos que então nos diziam que Téchiné haveria de ser cá de casa para a vida.

É provável que esta desvalorização se deva menos a juízos de gosto do que à deterioração de relações humanas mas a verdade é que “Nos années folles”, de 2017, por exemplo, o filme anterior a este, nem se estreou entre nós. Assim como nem se estreou, em 2007, “Les témoins”, o melhor Téchiné dessa década e aquele em que ele abordou, enfim, os anos da sida em que tanta gente tão próxima dele foi ceifada — Téchiné, de resto, não é cineasta que reaja depressa ao presente, gosta de amadurecer reflexões. Autor de um trabalho irregular, tem mantido sempre patamares de qualidade muito válidos e dignos. Nunca é tempo perdido ver um filme seu, mesmo quando ele falha; um ‘Téchiné menor’ jamais é um mau filme.

