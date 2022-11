“Vida e Morte do Rei João” é um mar de oportunidades

A primeira cena de “Rei João” é uma querela entre o rei — João sem Terra, filho de Henrique II de Inglaterra e de Leonor da Aquitânia — e os enviados de Filipe, rei de França. Os franceses exigem que o poder seja conferido a Artur, filho de um irmão de João e de Constança da Bretanha. O rei João não aceita a demanda dos franceses. Segue-se uma segunda querela; os dois irmãos Falconbridge discutem por causa da herança. A rainha e o rei decidem ver num dos irmãos — Filipe, acusado de ser bastardo — traços de Ricardo Coração de Leão, irmão também do rei João. O assunto resolve-se admiravelmente: o irmão mais novo fica com as terras do pai, Falconbridge, e Filipe, o bastardo, aceita mudar de família e de nome para seguir o rei João e a rainha Leonor. “Como te chamas?”, pergunta-lhe o rei. “Filipe, meu senhor”, responde o bastardo. “Daqui em diante tomarás o nome de quem tomaste a forma. Ajoelha-te Filipe, mas ergue-te maior, ergue-te Dom Ricardo e Plantageneta”, remata o rei.

A querela entre Inglaterra e França mantém-se até ao fim da peça, com tréguas e declarações de guerra, entendimentos e desentendimentos, em sucessão vertiginosa. Filipe, o bastardo, acompanha o rei até ao fim. “Um degrau subi na honra”, diz ele, depois de ter despachado o irmão com um “irmão, toma a terra, que eu tomo a oportunidade”.