Surgiu-lhe num sonho, como quem não quer a coisa. O primeiro livro infantil do cartoonista André Carrilho

O seu catálogo conta já com vários livros publicados, com centenas de cartoons, caricaturas e ilustrações, até para crianças, publicadas em várias partes do mundo. Mas André Carrilho nunca antes tinha experimentado escrever e ilustrar um livro de raiz. O que determinou que se lançasse nesse empreendimento? “Aconteceu-me ser pai”, diz ao Expresso, como se dessa primeira vez o livro se tivesse desprendido, soltado, como uma folha intrépida a cair do caule.

Aconteceu-lhe ser pai e, com isso, vieram as perguntas e a imaginação de futuras conversas. “O livro foi feito para me dar a oportunidade de desenhar coisas que gostaria de mostrar à minha filha”, comenta, “é um diálogo que um dia os dois iremos ter”. Chamou-se “A Menina com os Olhos Ocupados” porque à menina que atravessa as páginas, pequena e franzina, o mundo passa-lhe ao lado. Cães perseguem-na, elefantes molham-na com a tromba, uma girafa estende-lhe o pescoço, mas nem sequer um bando de piratas sujos consegue inquietá-la, a ela que “continua a andar, mas parece que dorme”. Extraterrestres, ursos de abraço aberto, um circo enlouquecido ou o mesmíssimo espaço aparecem-lhe à frente, mas é como se não os visse, os olhos como que estão cativos num ecrã.