Os livros da pandemia

Quando a pandemia o encurralou, Ricardo Gomes confiou nos livros. “De janeiro a março devo ter lido uns 15 livros, uma média de dez horas por semana”, calcula este engenheiro de 25 anos. “Estive em teletrabalho desde o princípio do confinamento. Deixei de ir ao ginásio, café, cinema, e até de passear pela cidade. Só saía para fazer compras. O meu tempo livre aumentou imenso e passei a ler ainda mais do que já era habitual.” Resultado: as horas semanais à frente das páginas duplicaram.

Este foco trouxe-lhe desafios. “O facto de o local de leitura e o do trabalho serem o mesmo mexeu-me muito com a cabeça. Muitos dias foi difícil concentrar-me”, admite Ricardo. A solução foi misturar ficção, não-ficção e poesia. “A minha profissão não tem rigorosamente nada a ver com livros e foi muito importante manter-me ativo depois do trabalho. Socorri-me dos livros para manter a sanidade mental.”