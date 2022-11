A estreia de Gonçalo Waddington como realizador. “Se alguém me perguntar se 'Patrick' é inspirado no caso Rui Pedro, direi que sim”

É a primeira longa metragem do ator, encenador e dramaturgo Gonçalo Waddington. “Patrick” é a história da personagem do título, um rapaz de 20 anos que vive em Paris com o namorado mais velho e gere na internet um site de pornografia que está a ser investigado. Uma rusga inesperada da polícia vai contudo revelar que Patrick, afinal, se chama Mário e que foi raptado 12 anos antes em Portugal por um pedófilo que ainda o controla emocionalmente. As autoridades forçam-no então a regressar à sua casa na Beira Baixa e a uma família que ele já mal reconhece. Hugo Fernandes, jovem ator franco-português, é o protagonista, acompanhado no elenco por Teresa Sobral, Carla Maciel e Alba Baptista.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.