De onde vem o atum? E a sardinha? E o berbigão? Abrimos dezenas de latas e vimos os segredos bem conservados

odas as sextas-feiras, António Pinhal Júnior saía da fábrica em Matosinhos e ia almoçar a casa com a família. A ementa era sempre a mesma: sardinhas em conserva. Uma batata cozida, salada de tomate e uma lata. Parece frugal, mas o antigo dono da Conservas Pinhais gostava de usar esse momento para mostrar ao filho o valor culinário do seu trabalho. A lata era especial, cuidadosamente selecionada de um armário sagrado, na despensa. “Chegámos a comer conservas com dez anos. Uma maravilha”, atesta o filho.

O esforço de António Pinhal Júnior surtiu efeito. A descendência ocupou o seu lugar, um gabinete vetusto no primeiro andar da fábrica de Matosinhos, com vista privilegiada para a planta da Pinhais. “Controla-se tudo daqui”, atira o doutor António — como todos o chamam na fábrica, para o distinguir do antecessor. As portadas da janela abrem-se e, lá em baixo, seis toneladas de sardinha fresca começam a ser tratadas. Ainda não são oito da manhã e já está tudo em contrarrelógio, as mulheres de faca em punho a descabeçar o peixe, os homens retirando-os dos tanques de salmoura. Daí a três horas, estarão dentro de 30 mil latas de folha de Flandres dourada, a maioria para seguir para o estrangeiro: Nova Iorque, Viena, Sydney, Berlim.