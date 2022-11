A ressurreição da ópera, depois do confinamento

Como conciliar o distanciamento físico, que veio para ficar, com as artes performativas em espaços fechados como são os teatros? (Sim, por favor usem o adjetivo ‘físico’, porque é disso que se trata; socializar até o fazemos ao telemóvel.) O som é ar em vibração (movimento) recheado de aerossóis, principalmente nos casos em que há conversa, canto e instrumentos de sopro ou quejandos. O perigo é óbvio enquanto o SARS-CoV-2 andar por aí (e provavelmente nunca mais nos abandonará). O virtual em tempo real surgiu como primeiro conforto. No fim de abril, mesmo low-tech, a ‘At Home Gala’ do Met foi vista em direto por cerca de 750 mil pessoas: uma maratona de quatro horas que reuniu 40 estrelas da ópera, na solidão das suas casas ou refúgios nos quatro cantos do Ocidente, a cantarolar ao piano, violino ou harpa os trá-lá-lás do costume; foi ainda possível juntar eletronicamente músicos e coralistas para trechos orquestrais e corais.

