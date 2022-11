Exposição “Velvetnirvana” explora as memórias do punk em Lisboa

A história da música pode contar-se através das imagens. E por elas podemos encontrar mundos de ligações não apenas aos contextos de tempo e lugar em que a música emergiu, mas a outras artes que a ela estão sempre associadas. Num arco de tempo que recua a 1965, o ano que assistiu às primeiras apresentações públicas dos Velvet Underground, até 1994, que corresponde ao momento da morte de Kurt Cobain, a voz e leme criativo dos Nirvana, define-se um corpo de memórias e imagens que a partir de hoje e até ao final de setembro poderemos ver no Pavilhão Branco do Palácio Pimenta (Museu de Lisboa). Através de fotografias, livros, cartazes, fanzines, flyers, revistas e memorabilia, “velvetnirvana” explora sobretudo o universo iconográfico de episódios deste período através de peças da coleção de António Neto Alves, num percurso definido por quatro salas e que conta com curadoria de Miguel von Hafe Pérez. É ele quem desde logo sublinha que “ninguém compreende este contexto sem o das artes”, estando aí a chave para explicar a seleção de objetos e o percurso sugerido “que define a importância vital da palavra e da imagem enquanto construtores de sentido, de impulsionadores de ruturas na forma de comunicar”.

“Se hoje olhamos à nossa volta e percebemos a permanência de muita da iconografia associada a este universo — da banana de Warhol para o primeiro disco dos Velvet Underground & Nico, às t-shirts com os Ramones ou a reprodução das paradigmáticas criações de Peter Saville para os Joy Division ou New Order —, importa refletir sobre a sua radicalidade epocal”, lê-se no texto que lança a exposição. E, como explica o curador ao Expresso, o que interessa sublinhar aqui “é o trânsito contínuo entre uma vivência musical e uma informação que todos os protagonistas têm do universo das artes. Há correspondências que são infalíveis e insubstituíveis”. Fotografias de Robert Mapplethorpe, Roberta Bayley ou Leee Black Childers ou criações de artistas como Peter Saville ou Jamie Reed, ajudam aqui a estabelecer estas ligações.

