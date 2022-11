Vai e toca em alguém: Alberto Manguel explica como o toque revela diferenças culturais

Guiado por Virgílio até à orla do monte Purgatório, Dante vê chegar à praia um barco trazendo as almas que foram salvas e que estão prestes a passar pelos rituais de purgação. Entre a multidão, reconhece o músico Casella, seu velho amigo. Aproximam-se um do outro e tentam abraçar-se, mas Dante dá por si a abraçar o vazio: a alma de Casella é imaterial. O gesto é contudo instintivo, quer para Casella quer para Dante, homens criados numa Florença de exuberância e sensualidade, que desejam tocar naqueles de quem gostam, em carne e em espírito.

De cultura para cultura variam, como sabemos, os códigos do toque. Quando a minha ex-mulher regressou à cidade inglesa onde nasceu e reencontrou os seus pais ao fim de uma ausência de dois anos, eles receberam-na com um sorriso feliz e a saudação: “Que tal foi a viagem?”, como se a filha apenas se tivesse ausentado por uma tarde. Eu e o meu companheiro, quando chegámos a Buenos Aires para que ele conhecesse a minha família, fomos recebidos por uma animada comitiva de 10 ou 20 parentes, desejosos todos de o abraçar, beijar e despentear-lhe o cabelo, ignorando alegremente todos os sinais para que se mantivessem do lado de lá da barreira dos costumes. O encontro entre um canadiano e um argentino dá origem a um exercício coreográfico interessante. À medida que o argentino se aproxima para abraçar o canadiano, este começa a recuar, e ambos dançam uma espécie de pas de deux ao longo do espaço, até que o canadiano é encurralado, costas contra a parede, ficando o argentino a agarrá-lo firmemente pelos braços sem o deixar sair dali.

