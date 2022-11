“Os Vivos e os Outros”: Isolados, vários escritores africanos enfrentam o fim do mundo contando histórias

Quando a ação de “Os Vivos e os Outros” se inicia, Daniel Benchimol — escritor e ex-jornalista angolano, em tempos especialista na investigação de desaparecimentos (personagem que já conhecíamos de outros livros de José Eduardo Agualusa, de quem talvez seja um alter ego bastante desfocado) — mora há três anos na minúscula Ilha de Moçambique, cidade insular a poucos quilómetros da costa, na província de Nampula. Mudou-se para ali por iniciativa de Moira, a artista que fotografava os próprios sonhos no romance anterior (“A Sociedade dos Sonhadores Involuntários”, 2017), por quem se apaixonou e de quem está quase a ter uma filha. Os dois vivem numa espécie de idílio. Quando ele volta da corrida matinal, ela espera-o com um copo de “sumo dos nossos limões”. Quando o calor se torna insuportável, levam a cama para o terraço e dormem ao relento, por baixo das estrelas. “O amor é o que acontece à paixão depois que a intimidade se instala” — diz-se logo na primeira página. “Isto, com sorte. Ele, Daniel, tivera sorte. Com Moira e com a ilha dela.”

Apesar da barriga de nove meses, a companheira de Daniel é a principal organizadora de um festival literário que junta, naquela espécie de huis clos paradisíaco, um grupo heterogéneo de escritores africanos. Aos poucos, vamos conhecendo-os, enquanto se instalam e ambientam. De Angola chegam duas poetas: uma mais velha e provocadora, de linguagem desbragada, Ofélia Eastermann, que sonha com versos, anotando-os de manhã num caderninho batizado “Lixo onírico”; outra mais nova, mas nada tímida ou intimidada, Luzia Valente, filha de um escritor, ex-ministro e ainda deputado do “partido no poder”, com quem mantém uma relação difícil. Os representantes de Moçambique estão em extremos opostos: de um lado Júlio Zivane, intempestivo, atormentado, incómodo, um alcoólico entregue ao “suicídio lento”, autor de um primeiro romance fortíssimo sobre a experiência do pai num campo de reeducação, mas que depois só conseguiu escrever versões sucessivas dessa mesma história; do outro, Uli Lima Levy, homem plácido que quase não bebe, sábio de modos agradáveis e jeito manso de falar, sempre zen, “em estado de domingo”, capaz de seduzir até os interlocutores mais reticentes. Há ainda um contingente nigeriano, que inclui a convidada principal do festival, Cornelia Oluokun, em cujo perfil de estrela que vive em Nova Iorque, com direito a adiantamentos milionários, é impossível não reconhecer qualquer coisa de Chimamanda Ngozi Adichie; e Jude D’Souza, escritor “paisagista”, viciado em redes sociais, sempre a publicar fotos no Instagram, autor de um só romance, sobre Lisboa “mas vista através do olhar de um africano”, uma “paródia da autoficção” que segundo o próprio foi levada demasiado a sério.

