Estes são os últimos segredos de Baran bo Odar e Jantje Friese sobre “Dark”

Uma pescadinha de rabo na boca tem de ser sempre igual ou pode a dita, sem deixar de ser o que é, morder o rabo de maneira diferente? A pergunta é inútil, o título deste texto não tem lógica alguma — não se pode regressar a algo que já se viveu — mas é difícil não tropeçar em ideias destas perante a temporada que agora conclui “Dark”. Em 2017, quando a série alemã de Baran bo Odar e Jantje Friese apareceu na Netflix, fez dessa impossibilidade, dessa falta de lógica, todo um programa.

Nos primeiros dez episódios, que começavam por citar Einstein em epígrafe, “Dark” recordou que a diferença entre passado, presente e futuro é apenas uma teimosa ilusão. Espremeu depois essa ilusão como se espreme uma laranja a partir de Jonas Kahnwald, um adolescente de 16 anos traumatizado pelo suicídio do pai. Foi por Jonas que conhecemos as outras personagens, familiares, amigos de liceu, familiares destes amigos. E a história de amor entre ele e Martha que atravessa vários tempos e várias gerações. Jonas foi o distribuidor de jogo, mais do que um óbvio protagonista. Aliás, desde o primeiro episódio, os indivíduos foram sempre menos importantes do que a dinâmica de grupo que geravam. E, se um protagonista houve, foi aquela fictícia cidadezeca do sul da Alemanha chamada Winden que assumiu esse papel. Sítio obscuro, rodeado por um bosque, e com uma central nuclear em pano de fundo.

