Entrevista a Hans-Ulrich Obrist, o mais famoso curador vivo do mundo: “A arte pode dar-nos esperança”

Hans-Ulrich Obrist, aka HUO, é o mais famoso curador vivo na área das artes plásticas, reconhecido quer entre pares quer entre a opinião pública. Este homem raro e gentil, dotado de uma mente imparável e inteligência superior, é um catalisador e um integrador de mundos e diálogos. Nómada incansável, nasceu na Áustria, mas herdou do seu avô, que emigrou para a Madeira em muito novo, o gosto pelas viagens. O seu trabalho centra-se nos temas da democratização da cultura, da identidade, da cooperação coletiva e transgeracional, lançando ideias pio­neiras como a de “curadoria sustentável” e slow-programming, que já desenvolve na Serpentine Gallery, onde é diretor artístico desde 2005.

Neste momento, HUO é o homem do Novo New Deal. A sua proposta para enfrentar a crise gerada pela pandemia que assola a Humanidade parte do plano desenhado pelo Presidente F. D. Roosevelt para recuperar os Estados Unidos depois da crise financeira de 1929, que incluiu o Public Work of Art Project. No seu manifesto, publicado na íntegra no website da ExperimentaDesign, HUO propõe um apoio à arte e aos artistas como forma de manter não só o seu trabalho mas, acima de tudo, como modo de evidenciar a sua importância para a construção de um mundo ambientalmente sustentável e socialmente inclusivo. “Se alguma vez houve um mundo necessitado de artistas, é o de hoje. No rescaldo do vírus, quando o mundo começar a reconstruir-se, as cidades têm de dar um passo em frente. As regiões têm de dar um passo em frente. Os países têm de dar um passo em frente. Os governos têm de ajudar a desenhar uma infraestrutura de mudança.”

