Segredos terríveis, gente complexa, fino humor. Atom Egoyan fala sobre o novo filme, “Convidado de Honra”

O realizador canadiano de origem arménia, já nomeado para dois Óscares pela Academia por “O Futuro Radioso” — nas categorias de melhor realizador e melhor argumento adaptado — e responsável também por “Ararat”, “O Preço da Traição” e “Prisioneira”, está de regresso às salas. O registo é entre a comédia e o melodrama, mas nunca nem tanto ao mar nem tanto à terra. Há uma criança que deixou que uma morte acontecesse para castigar uma suposta traição do pai e há a mulher já adulta que carrega uma culpa de muitos anos e acaba a conseguir punição por algo que não fez. Há um pai, inspetor sanitário de restaurantes, que tenta perceber uma filha na cadeia, salvar a reputação dela, salvar-se. Há um filme que, no fundo, é uma tragédia de família e se organiza num novelo de indagações que Atom Egoyan emaranha e desenrola com maestria, numa narrativa servida por atores estimulantes: David Thewlis e Laysla de Oliveira. “Convidado de Honra” foi o pretexto próximo para uma entrevista durante o último Festival de Veneza.

