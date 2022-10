Os inéditos de Mário de Sá-Carneiro. Quais são e o que revelam

Sá-Carneiro viveu em Paris entre 1912 e 1916. Aquilino Ribeiro (cinco anos mais velho) permaneceu lá em dois períodos: 1908-1914 e 1927-1929. Conheceram-se? Não há registo, apesar de a comunidade artística portuguesa ter sido pequena (Santa Rita Pintor, por exemplo, que ali esteve em 1910-1914, cruzou-se com ambos). Sabe-se que o poeta e o romancista residiram durante algum tempo no mesmo sítio, mas não em simultâneo: o Grande Hôtel du Globe (já não existe), na Rue des Écoles, junto à Sorbonne (contou-o Garcia Perez em 1923, na revista “De Teatro”). Todavia, apesar de nunca ter revelado os documentos aqui mostrados, não surpreende que Aquilino aceitasse receber e guardar papéis de Sá-Carneiro, consciente da importância literária-biográfica. Os materiais podem ter-lhe sido entregues por Carlos Alberto Ferreira, amigo do poeta em Paris e interveniente no episódio da mala “desaparecida” do hotel onde aconteceu o suicídio. Segue-se a descrição detalhada do espólio.

É um caderno com 28 páginas (outras foram rasgadas). Na capa o poe­ta escreveu “Sá Carneiro”. O verso da contracapa tem uma etiqueta colada, onde foi manuscrito “Allemão Themas e Regras de Syntaxe”, pelo que teve uso original para as aulas liceais daquela língua frequentadas por Sá-Carneiro (em 1990 o investigador François Castex revelou na revista “Colóquio Letras” cadernos semelhantes, com versos). Este bloco reúne recortes com poemas e contos publicados na imprensa em 1908-1909 (o poeta tinha 18, 19 anos). Um dos conjuntos incluiu todos os textos (versos e prosa) aparecidos na revista “Azulejos”, embora falte o conto “Página dum Suicida”. O resto é a novidade: quatro unidades de versos e um conto, todos curtos. Os poemas, de natureza cómica, estão assinados com o pseudónimo “A. Feliz” e surgiram no jornal humorístico “Os Ridículos”, também durante 1908-1909. O conto foi assumido com o nome verdadeiro e não se indica onde apareceu (pela nossa pesquisa, não parece ter sido em “Os Ridículos”).

