O processo dos ‘reis’. Como Costa Pinheiro viu a história do seu país

Este título e esta exposição podem, e devem, ser entendidos de três maneiras: como desvendamento do processo de trabalho de Costa Pinheiro (1932-2015) na elaboração da série “Os Reis”, de 1966, através da reunião de um conjunto de documentos, processo também, e ainda como um divertido, embora sério, libelo acusatório de um exilado em relação à história do seu país.

Não estão sozinhos os monarcas, como o título da mostra nos informa — e ainda bem, para a iconografia não ser exclusivamente masculina —, muito embora os valetes predominem. O que mais conta entre os 82 números de catálogo é a variedade: desenhos e mixed media vária que mostram como a ideia de cada figura vai crescendo e se vai transformando, enquanto as gravuras, águas-fortes e serigrafias apontam para a divulgação da série através de múltiplos.

