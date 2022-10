As presenças ausentes de Richard Ford. Por Pedro Mexia

Richard Ford herdou os olhos azuis transparentes do pai e a testa alta, o queixo e o nariz da mãe, como mostram as fotografias incluídas em “Entre Eles” (2017). Mas o que mais lhe ficou de um e de outro? Quando a mãe morreu, em 1981, Ford fez o luto escrevendo um texto memorialístico; ao pai, desaparecido em 1960, só dedicaria uma evocação cinco décadas depois dessa data. Que “Entre Eles” seja a reunião desses dois textos tão distantes no tempo ilustra bem as dúvidas e os hiatos deste projecto. O filho não domina a cronologia, esqueceu-se de muita coisa, e pouco ou nada sabe de factos biográficos relevantes (como convicções ou dinheiros), até porque os pais sempre evitaram o confessionalismo: “Se falavam sobre sonhos, sobre o que iam fazer ou aquilo a que aspiravam, sobre o que estava fora do seu alcance, o que recordavam e lamentavam, o que os deleitava (...), não deixaram nenhum registo, nem cartas, nem diários, nem apontamentos nas costas de fotografias”. Esta é, portanto, a história do pai seguida da história da mãe, a história deles. Ou histórias acerca deles. E quem escreve essas histórias está apenas “entre eles”, não como intruso, exactamente, mas como personagem secundária.

