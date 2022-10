Famosos por um lado, pais por outro. Serão as mesmas pessoas?

Todos têm as suas referências, as suas histórias. E as peripécias de “Paternidade” remetem para as experiências de cada um. É que esta é uma celebração da experiência de ser pai, que não esconde as dificuldades do papel e ajuda a que todos se libertem de algumas ideias preconcebidas sobre o que faz ou não parte quando se tem alguém a cargo. E fá-lo com recurso a entrevistas a pais de todo o mundo — não as revelaremos aqui, porque vale a pena ser surpreendido com as visões e experiências —, filmes familiares caseiros, vídeos virais que circularam nas redes sociais e testemunhos de algumas celebridades, que aqui partilham a sua visão sobre o que é para eles ser pai.

Judd Apatow, Jimmy Fallon, Neil Patrick Harris, Ken Jeong, Jimmy Kimmel, Hasan Minhaj, Conan O’Brien, Patton Oswalt, Will Smith e Ron Howard entraram no jogo, nesta que é também uma produção muito familiar. É que a realizadora Bryce Dallas Howard é filha de Ron Howard — que fez vídeos com a mulher sempre que esperavam um filho, para que estes soubessem como eram os pais na altura em que eles nasceram. Mas o cineasta, que nunca deixou a filha entrar como atriz em nenhum dos seus filmes, não foi o único entrevistado lá em casa.

