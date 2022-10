Aquilino, Paris e os modernistas

Aquilino Ribeiro viveu nos exílios parisienses os primeiros e grandes pecados, a aprendizagem da cultura cosmopolita e o toque de graça que o fez escritor. Na Ville Lumière lançou o seu livro de estreia, “Jardim de Tormentas” (1913), escreveu para jornais e revistas e predestinou um título que chegou a ser apregoado — “Hilário Barrelas em Paris — O que Viu e Ouviu” — mas que a “certa altura mostra jeitos de se escapar à lei do seu criador” e acabou por ser grafado de “impublicável” (contou em “Abóboras no Telhado”, de 1955). Ora, um ensaio de 1990 do investigador alemão Dieter Woll sustenta que, muito provavelmente, Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro se inteiraram daquilo que significava o futurismo por um desses textos publicados na imprensa portuguesa.

Apesar de Aquilino ter estado em Paris nos anos que foram levando Sá-Carneiro ao suicídio, na sua obra não refere o poeta, nem um encontro sequer casual, salvo um pequeno apontamento anódino no seu livro de estudos “Por Obra e Graça” (1938). O mesmo sucede com outras figuras ligadas ao movimento modernista, e que neste rastilho de itinerários se encontram omissas ou praticamente diluídas na sua escrita. É sobre este pedaço da espantosa aventura que foi a vida de Aquilino que em seguida nos dedicaremos.

