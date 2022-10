A “Castro” em versão traquina. No Festival de Almada

Depois de todo este tempo fechados, é importante darmos o sinal de que estamos aqui, abertos, para as pessoas poderem vir e usufruir outra vez do teatro”, diz Nuno Cardoso. Com “Castro”, a sua última encenação, o Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, retoma também a celebração do centenário, com programa reestruturado e que se prolongará até 2021.

A 5 de março passado, “Castro”, texto de referência do teatro português de António Ferreira (anonimamente publicado em 1587), estreava-se no Teatro Aveirense, fora de portas da casa que o produziu: o Teatro Nacional São João (Porto). A segunda encenação de Nuno Cardoso enquanto diretor artístico do TNSJ afirmava assim aquele teatro como sala de todo o país, ao mesmo tempo que assinalava o arranque das celebrações do seu centenário. O espetáculo andava em digressão quando o confinamento da pandemia veio interromper a programação artística. Depois de três sessões gratuitas no São João na passada semana, “Castro” está de volta ao palco: hoje e amanhã apresenta-se no Festival de Teatro de Almada (Teatro Municipal Joaquim Benite, Almada) e de 20 de agosto a 12 de setembro regressa a casa, instalando-se em carreira no teatro arquitetado por Marques da Silva e inaugurado em 1920.

