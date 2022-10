“The Sinner”: agora e na hora da morte. A incrível terceira temporada

Pecados desenterrados, histórias que se pensava terem ficado escondidas no passado, relações que se julgava estarem resolvidas, pessoas com as quais se imaginava não voltar a cruzar. Amantes, inimigos e familiares que há muito estavam esquecidos. O que leva pessoas comuns a cometer crimes horríveis e como conseguem cidadãos normais tornar-se assassinos calculistas? A mente humana esconde segredos e cada um tem os seus. Depois há quem levante as pontas soltas e descubra que nada é como à partida se fazia prever. E há três anos que o detetive Harry Ambrose, interpretado por Bill Pullman e criado por Derek Simonds, é essa pessoa, ainda que ficcional.

Simonds, também argumentista de “When We Rise” e “The Astronaut Wives Club”, não esperava que se chegasse até aqui nem estava preparado para o que viria a suceder-se. É que “The Sinner” foi criado para o canal norte-americano USA como um projeto isolado, de uma temporada única, mas o sucesso de audiências na estação que deu “Mr. Robot” ao mundo foi tal — os resultados em streaming, na Netflix, também deram um empurrão — que rapidamente foi preciso acertar a agulha com os responsáveis. Jessica Biel, protagonista da primeira iteração e nomeada para um Emmy e um Golden Globe de Melhor Atriz, não voltaria à ação porque a história de Cora Tannetti tinha terminado, mas a atriz viria a manter-se como produtora executiva. E o resultado foram duas novas temporadas completamente diferentes da primeira.

